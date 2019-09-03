Сябитова усомнилась в способности Поклонской еще раз выйти замуж

Телесваха Роза Сябитова заявила, что депутату Госдумы Наталье Поклонской будет трудно найти нового спутника жизни и еще раз выйти замуж. Как считает ведущая программы «Давай поженимся», экс-прокурор Крыма уже достаточно возрастная женщина. Отметим, что сейчас ей 39 лет.

Также Сябитова сказала, что Поклонская – успешная женщина. Выходить замуж за первого встречного мужчину она, конечно, не собирается. Не подойдет, как уверена Сябитова, Поклонской вдовец, либо разведенный мужчина.

Телесваха считает, что успешному мужчине Поклонская просто не сможет родить ребенка в силу возраста. «Она старородящая. Это не в плане обиды — это констатация факта. Мужчине зачем такие проблемы? Зачем ему возрастная женщина?» — сказала она.

Также Сябитова считает, что Поклонская скандальная натура, потому что к ее разводу приковано такое большое внимание общественности, сообщает «Говорит Москва». Напомним, что недавно стало известно, что экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев решили расстаться. Их брак просуществовал около года. У Поклонской есть дочь Анастасия. Сейчас ей 14 лет.

Наталья Поклонская стала известна широкому кругу россиян в 2014 году, когда встал вопрос о присоединении Крыма к России. Должность прокурора Крыма она занимала на протяжении двух с половиной лет. Многие россияне, да и жители многих других стран, буквально влюбились в образ красивой девушки. В 2018 году Поклонская вышла замуж за Ивана Соловьёва. Торжества по случаю свадьбы прошли в Крыму. Тогда многим казалось, что этот брак будет вечен. Уж больно нежно Поклонская высказывалась о своем супруге, с которым познакомилась за несколько лет до свадьбы.