«Я старая больная женщина»: Пугачева пошутила о своем возрасте

На фанатской страничке в Instagram дочери Примадонны отечественной эстрады певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилась забавная архивная видеозапись с яркой исполнительницей. Ранее звезда дала небольшие комментарии для программы «Ты не поверишь!», которая выходит на канале НТВ.

В начале записи голос за кадром говорит, что Алла Пугачёва решила обратиться к своим поклонникам с «последним словом». Далее последовал комментарий Примадонны, где она посмеялась над своим возрастом и всеми теми, кто считает, что звезде уже давно пора на покой. «Бабушка-старушка. И такая, и сякая. И ноги подагрические. Я подтвердила. Я старая больная женщина», — заявила Алла Пугачева.

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Отметим, что в апреле 2019 года звезде отечественной эстрады исполнилось 70 лет. По этому поводу в большом Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт. Все билеты на него были раскуплены в считанные часы. Спекулянты продавали квитки за огромные деньги.

Кстати, в ноябре Примадонна даст еще один концерт. Он состоится в Минске. Ожидается, что на этом выступлении будут присутствовать порядка двадцати тысяч зрителей. Именно столько вмещает концертный зал в столице Белоруссии.