46-летняя Юлия Высоцкая поделилась секретом сохранения красоты

Актриса уверена, что заботиться о себе нужно каждый день.

46-летняя Юлия Высоцкая, похоже, философски подходит к своему возрасту и его внешним проявлениям. С одной стороны, она не стесняется публиковать снимки без макияжа в своем аккаунте социальной сети Instagram, на которых видны мимические морщины. С другой же, сдаваться на милость годам актриса тоже не собирается. И регулярно делится рецептами сохранения красоты и молодости.

Новая публикация супруги 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского также посвящены секретам красоты.

«Я считаю, что забота о красоте должна исходить изнутри. Нужно думать о том, что ты ешь и пьешь, регулярно заниматься спортом, необязательно каждый день, но регулярно. Уделять себе время хотя бы немножко каждый день и не забывать радоваться жизни», — пишет Юлия.

И ее подписчики и поклонники с ней полностью соглашаются.

«Юленька, вы радость и эталон гармоничного сочетания лучших возможных качеств женщины!» — пишет одна из них.