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В Сети появился нежный летний снимок Лизы Галкиной

Фанаты звездной девочки пришил в восторг от архивного снимка.

В Сети появился нежный летний снимок Лизы Галкиной
ЕЛИЗАВЕТА ГАЛКИНА /INSTAGRAM.COM/MAXGALKINRU/

В недавних публикациях в социальной сети Instagram всеобщее умиление вызывают снимки Лизы Галкиной, которая проводит время со своей мамой, Аллой Пугачевой. То они песенки вместе поют, то пятилетняя девочка делает маме новую прическу.

Однако, не меньше восторга и новый снимок, который появился на фанатской странице Лизы в Сети. На фотографии девочка задорно сморит в объектив, сидя на фоне белых цветов.

Поклонники в очередной раз назвали Лизу «милой», «красивой» малышкой, которой «невозможно налюбоваться». А также пожелали здоровья и всего хорошего звездным родителям девочки – Максиму Галкину и Алле Пугачевой.

Кстати, на этот раз не обошлось без критических замечаний.

«Родители! Вам достался чудесный ребёнок! Почему не занимается с логопедом? Моему четыре года и уже р выговаривает», — отмечает подписчица.

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В Сети появился нежный летний снимок Лизы Галкиной
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