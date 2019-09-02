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Актера сериала «Папины дочки» обманули на полмиллиона рублей

Евгений Вознесенский стал жертвой аферистки.

Актера сериала «Папины дочки» обманули на полмиллиона рублей
Евгений Вознесенский. Фото: @evoskresenskii

Как известно, не только обычнее россияне становятся жертвами мошенников, нередко на улочку преступников попадаются и звезды. Instagram медленно, но верно пополняется звездными постами с предупреждениями относительно действий преступников.

А вот актер сериала «Папины дочки» Евгений Вознесенский пришел со своей невесело историей в телешоу «На самом деле». В эфире артист признался, что обманным путем у него выманила полмиллиона рублей его «племянница». Простая маникюрша Екатерина Зотова сказала, что брату Вознесенского Олегу Полудину и ее отцу срочно нужна дорогостоящая операция.

Вознесенский деньги перевел, но стал настаивать на встрече с родственником. Однако, Зотова находила массу отговорок. По словам актера, дочь брата он никогда не встречал. У Полудина пять детей от двух жен. А девушка рассказал ему вполне достоверную семейную историю.

Затем в студии появилась девушка Полина, которая стала утверждать, что это она настоящая племянница актера. И только появление в эфире самого Полудина. Который, кстати, больным не выглядел, все расставило на свои места. Он сказал, что Полина действительно его дочь, а маникюршу он видит впервые в жизни.

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Тэги:

вознесенскиймошенницаобвинение в мошенничествеСериал "Папины дочки"

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Актера сериала «Папины дочки» обманули на полмиллиона рублей
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