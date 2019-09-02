Абрамович потратил в нью-йоркском ресторане порядка 3 млн рублей

Предприниматель не привык экономить на себе и близких.

52-летний Роман Абрамович посетил в Нью-Йорке ресторан итальянской кухни Nello. Это модное заведение пользуется популярностью у многих знаменитостей и миллионеров, не привыкших экономить на сервисе и отдыхе.

По некоторым данным, в ресторане Абрамович оказался ради деловой встречи. Как пишут «Дни.ру», ужин обошелся олигарху в баснословную сумму — почти три миллиона сто пятьдесят пять тысяч рублей. Расплатившись по счету, предприниматель оставил обслуживающему их столик официанту еще пять тысяч долларов в качестве чаевых.

При этом уточняется, что никто из присутствующих не заказывал экзотических блюд, к столу подавались: легкие закуски, хорошее вино, сыр, салаты и деликатесные трюфели.

Напомним, что олигарх был трижды женат и стал отцом семерых детей. Старших наследников Роману Абрамовичу подарила бывшая стюардесса Ирина Маландина. В этом браке на свет появились: Анна, ей 27 лет, Аркадий, ему 25 лет, Софья, ей 24 года, Арина ей 18 лет и Илья, ему 16 лет.

Третьей женой предпринимателя стала дизайнер Дарья Жукова. Она родила от олигарха сына Аарона, в декабре ему исполнится 10 лет м дочку Лею, ей шесть лет. Супруги развелись в 2017 году.