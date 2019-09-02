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Скончался сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс

О произошедшем сообщил британский писатель Стивен Коул.

Скончался сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс (Фото: Globallookpress.com)

По поступившей информации, ушел из жизни один из сценаристов британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто» — Терренс Дикс. Примечательно, что еще в мае он отпраздновал свой 84-й день рождения. Коллеги и близкие друзья покойного выразили соболезнования родственникам Дикса.

Ранее известие о кончине сценариста подтвердил писатель Стивен Коул. В коротком интервью Daily Mirror 48-летний автор назвал Терренса «легендой» сериала. Делясь воспоминаниями о ныне покойном сценаристе, Коул заверил, что многие литераторы вдохновлялись примером и творчеством Дикса.

Причина смерти 84-летнего Терренса Дикса пока не названа. Как сообщают западные издания, сценарист проживал в Лондоне. Мужчина был женат и имел троих сыновей. Свое многолетнее сотрудничество с проектом «Доктор Кто» он начал в далеком 1968 году.

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Скончался сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
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