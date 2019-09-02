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Поклонскую повеселило слово «устаканится», сказанное Соловьевым о разводе

По словам депутата Госдумы, ею никогда нельзя управлять.

Поклонскую повеселило слово «устаканится», сказанное Соловьевым о разводе
Поклонская высказалась о причинах расставания с мужем/globallookpress.com

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, расставшаяся со своим мужем Иваном Соловьевым, посмеялась над словом «устаканится», которое произнес ее супруг, говоря о разводе. Ранее в интервью он заявил, что «два лидера в одной семье — это гремучая смесь, которая вряд ли могла когда-либо устаканиться».

«Больше всего веселит слово устаканится. Остальное комментировать не буду», — заявила Наталья Поклонская, невольно намекнув на причины развода.

Наталья Поклонская. Фото
Поклонская высказалась о расставании с мужем/globallookpress.com

Поклонская также отметила, что решение о разводе было принято в мае. Она подала исковое заявление. На данный момент официальная бумага есть, но пока окончательно развод не оформлен. Экс-прокурор Крыма надеется, что супруг не будет вставлять в этом вопросе ей палки в колеса.

По словам Поклонской, им с мужем нечего делить в финансовом плане. В то же время о конкретных причинах развода она предпочла не говорить. Также депутат Госдумы заявила, что ею нельзя управлять. Решение о разводе она приняла самостоятельно. Кроме того, она сказала, что настоятель Среднеуральского монастыря отец Сергий, которого называют «духовником Поклонской», к ее расставанию отношения не имеет.

Наталья Поклонская вышла замуж за Ивана Соловьева, экс-руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, в августе 2018 года. Брак просуществовал меньше года, сообщает «Комсомольская правда».

Наталья Поклонская стала известна широкой общественности, когда находилась на должности прокурора Крыма. В октябре 2016 года она покинула этот пост. Про личную жизнь известно, что у нее есть дочь Анастасия, которая родилась в 2005 году. При этом ранее депутат Госдумы подчёркивала, что никогда не была замужем. Также Поклонская – рьяная сторонница здорового образа жизни. К примеру, несколько лет назад она на отлично сдала все нормы ГТО, что было не под силу даже некоторым мужчинам. Родители Натальи Поклонской уже много лет проживают в Крыму. Она часто навещает их.

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бракоразводный процессзвездный разводИван СоловьевКрымНаталья Поклонская

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Поклонскую повеселило слово «устаканится», сказанное Соловьевым о разводе
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