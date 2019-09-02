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Евгений Алдонин с женой проводили в школу дочь Началовой

12-летняя Вера пришла на школьную линейку вместе с семьей отца.

Евгений Алдонин с женой проводили в школу дочь Началовой
Юлия Началова. Фото: globallookpress.com

Юлия Началова и Евгений Алдонин прожили в браке около пяти лет. После развода футболист продолжал общаться с общей дочерью пары Верой, а когда певицы не стало, отец взял на себя заботы о девочке, как и родители Юлии.

В понедельник, 2 сентября, 12-летняя Вера Алдонина отправилась в школу. Папа лично проводил наследницу на уроки в первый день учебного года и поздравил в Instagram с Днем знаний всех школьников и их родителей.

Спортсмен опубликовал снимок, на котором можно увидеть Веру в школьной форме, самого Евгения и его супругу Ольгу. Новая семья футболиста пришла в школу в полном составе: на его руках удобно устроился младший сын Артем, которому исполнится три годика в октябре.

«Всех поздравляем с первым учебным днем!» – написал Алдонин.

Подписчики в комментариях назвали футболиста прекрасным отцом, а многие отметили, что Вера растет очень похожей на мать.

«Браво папе. Браво жене», «Прекрасный отец!», «Очень красивая и порядочная семья!», «У Веры глаза красивые. Как у Юли», «Похожа на Юлию, мне показалось, улыбка такая же», «Счастья вашей семье!» – высказались пользователи соцсети.

Напомним, Юлия Началова умерла в больнице 16 марта. У страдавшей подагрой певицы начался сепсис из-за небольшой раны на ноге, с которой она не обращалась к врачу. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

Юлия Началова умерла в марте. Фото: globallookpress.com
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Евгений Алдонин с женой проводили в школу дочь Началовой
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