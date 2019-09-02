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Юрист семьи покойной Жанны Фриске нашел подлог в договоре между певицей и фондом

Он намерен оспорить бумаги и, соответственно, долг артистки.

Юрист семьи покойной Жанны Фриске нашел подлог в договоре между певицей и фондом
Юрист нашел нестыковки в договоре между Жанной Фриске и Русфондом ФОТО: https://www.instagram.com/friskefan/

Юрист Ольги и Владимира Фриске – родителей покойной Жанны Фриске – намерен разобраться с фондом, который потребовал вернуть деньги, переведенные на лечение звезды. Он уверен, что есть все шансы на успех – документы оформлены с нарушениями, а подпись Жанны Фриске поддельная.

На некоторых документах образцы автографа певицы не соответствуют реальному. В связи с этим юрист обратился к криминалистам, чтобы провести экспертизу.

«Она не могла быть такой. А нижняя подпись? Дубль, где стоит число, вообще не соответствует каким-то требованиям подписи!» — рассуждает Юрий Нечаев.

Правозащитник убежден, что представители фонда нарушили множество юридических тонкостей и исход дела может быть совсем иной.

«Мы провели экспертизу по документам, которые были в деле, и запросили у суда оригиналы этих документов для проведения более тщательной экспертизы. Но суд отказал», — комментирует Нечаев Пятому каналу.

В планах у правозащитника оспорить решение суда, по которому с семьи Фриске взыскали огромную сумму.

На лечение певицы было собрано 69 миллионов рублей. Почти 12 ушли на оплату операций и иные расходы, 33 по просьбе Жанны перечислили девяти детям, у которых была диагностирована онкология.

Оставшиеся средства нужно было вернуть в фонд, сумма составила порядка 25 миллионов рублей. Только за 3,5 родители певицы смогли отчитаться.

У Жанны Фриске остался маленький сын, сейчас Платон живет с отцом Дмитрием Шепелевым. Поклонники регулярно интересуются судьбой мальчика и пытаются найти в его чертах сходство с кумиром, пишет сайт Актуальные новости.

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Жанна ФрискеРусфонд

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Юрист семьи покойной Жанны Фриске нашел подлог в договоре между певицей и фондом
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