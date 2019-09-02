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Жена Розенбаума опровергла сообщения о его болезни

Как сообщила Елена Савшинская, с народным артистом все в порядке.

Жена Розенбаума опровергла сообщения о его болезни
Александр Розенбаум. Фото: globallookpress.com

Жена Александра Розенбаума прокомментировала известие о госпитализации исполнителя. По словам Елены Савшинской, эти сообщения не соответствуют действительности, со здоровьем у супруга все хорошо.

«Все в порядке. Нет, он не в больнице», – рассказала Елена Викторовна.

Как ранее сообщили СМИ, 68-летний Розенбаум находится в одном из медицинских учреждений Москвы, его состояние оценивается медиками как тяжелое. Народный артист лежит в реанимационном отделении после серьезной операции, которая длилась несколько часов, но хирургическое вмешательство прошло успешно.

Чтобы прояснить ситуацию, портал Teleprogramma.pro связался с секретарем Александра Яковлевича Светланой. Представитель исполнителя рассказала, что его продюсер попросил не давать прессе никакой информации. При этом известие о болезни Розенбаума секретарь не опровергла.

Напомним, 21 сентября в Санкт-Петербурге должен состояться большой концерт Алксандра Розенбаума.

Александр Розенбаум не в больнице? Фото: globallookpress.com

По материалам агентства «Интерфакс».

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Александр РозенбаумгоспитализацияоперацияПевец

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Жена Розенбаума опровергла сообщения о его болезни
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