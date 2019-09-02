Жена Розенбаума опровергла сообщения о его болезни

Жена Александра Розенбаума прокомментировала известие о госпитализации исполнителя. По словам Елены Савшинской, эти сообщения не соответствуют действительности, со здоровьем у супруга все хорошо.
«Все в порядке. Нет, он не в больнице», – рассказала Елена Викторовна.
Как ранее сообщили СМИ, 68-летний Розенбаум находится в одном из медицинских учреждений Москвы, его состояние оценивается медиками как тяжелое. Народный артист лежит в реанимационном отделении после серьезной операции, которая длилась несколько часов, но хирургическое вмешательство прошло успешно.
Чтобы прояснить ситуацию, портал Teleprogramma.pro связался с секретарем Александра Яковлевича Светланой. Представитель исполнителя рассказала, что его продюсер попросил не давать прессе никакой информации. При этом известие о болезни Розенбаума секретарь не опровергла.
Напомним, 21 сентября в Санкт-Петербурге должен состояться большой концерт Алксандра Розенбаума.
По материалам агентства «Интерфакс».