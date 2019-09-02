Ксения Собчак стала владелицей элитной недвижимости в центре столицы

Светская львица приобрела два парковочных места в элитном жилом комплексе, а ее мама – две квартиры.

Ксения Собчак является владелицей недвижимости в элитном жилом комплексе Москвы. По данным аналитиков компании Urbanus, светская львица имеет недвижимость в ЖК «Бродский».

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В начале декабря 2018 года Собчак купила в жилом комплексе два парковочных места площадью в 16,4 и 21,6 кв. метров. Примерно в то же время мама бывшего кандидата в президенты – сенатор Людмила Нарусова –совершила сделку по покупке двух квартир по этому адресу.

Общая площадь недвижимости – примерно 325 квадратных метров, а сумма сделки хоть и не оговаривается, но учитывая рыночные реалии – не менее 280 млн рублей.

Кстати, Ксения Собчак незадолго до дорогой покупки делала свой обзор рынка недвижимости столицы. По ее мнению, цены на жилье будут постепенно падать, позиции сохранят только застройщики суперэлитного класса.

По версии знаменитой блондинки, таковых в Москве всего три: Vesper, Barkli и Capital Group. Именно первый возводил ЖК «Бродский».

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