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Олег Тактаров обвинил Наталью Штурм в домогательствах

Певица была потрясена такими откровениями актера, но отрицать данный факт не стала.

Олег Тактаров обвинил Наталью Штурм в домогательствах
Наталью Штурм обвинили в домогательствах ФОТО: Global Look Press

Скандалы с обвинениями в домогательствах в шоу-бизнесе не такая уж редкость. В один из последних оказалась втянута певица Наталья Штурм. А вот инициатором стал российско-американский актер Олег Тактаров.

Откровенное признание он сделал во время записи программы «Пусть говорят», на которой обсуждали скандал вокруг Пласидо Доминго. Тактаров комментировал ситуацию по скайпу и поделился опытом общения с Натальей Штурм: «Она сказала: «Поехали в отель», а я ей ответил: «А можно я поеду домой?».

Сидевшая в студии Штурм была потрясена заявлением из-за океана, но на публике скандалить не стала, перевела все в шутку.

«Услышав слова Олега, я, конечно, была шокирована таким откровением! Не ожидала от мужчины… тем более это было давным-давно. Я поражена», — признается Штурм.

Она уверена, что между ней и Тактаровым не было никаких домогательств – все по любви. Много лет назад пара состояла в романтических отношениях.

«Мне было 35 лет. Нас связала не просто взаимная симпатия, но и более близкие отношения. Да, действительно очень классно провели время в гостинице», — говорит певица kp.ru.

Что толкнуло актера вспомнить о былых временах сейчас, тем более вынести это на всеобщее обсуждение, она даже не догадывается. Но признается, что экс-возлюбленный пал в ее глазах.

«Выглядит он как-то не очень. Нынешний Тактаров уступает тому накаченному красавчику, каким он мне нравился», — резюмирует певица.

Ранее Штурм рассказала об отношениях, которые закончились для нее очень болезненно. Избранник изменял звезде с молодой девушкой,  и, узнав о предательстве, певица поспешила расстаться с мужчиной, пишет сайт Dni.ru.

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Олег Тактаров обвинил Наталью Штурм в домогательствах
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