ЧП во Внуково: в автобусе с пассажирами неожиданно вылетели стекла

Днем 2 сентября в московском аэропорту Внуково произошло ЧП. В автобусе, который вез пассажиров к самолету, неожиданно выбило два стекла. Как рассказал корреспондент Teleprogramma.pro, находившийся на месте происшествия, никто из людей не пострадал. Вероятной причиной поломки стекла стал прибор, закрепленный в салоне автобуса. Очевидцы предположили, что он оторвался и разбил два окна с одной стороны транспортного средства.

Добавим, что пассажиры ехали на рейс № 801 «Москва — Братислава» авиакомпании «Победа», который должен был вылететь по расписанию в 17:15. По факту взлет произошел с небольшим опозданием — в 17:29 (согласно данным электронного табло аэропорта).

А у вас бывали подобные ЧП в аэропорту?