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ЧП во Внуково: в автобусе с пассажирами неожиданно вылетели стекла

Из-за аварии рейс был задержан на несколько минут.

ЧП во Внуково: в автобусе с пассажирами неожиданно вылетели стекла
В автобусе во Внуково неожиданно вылетели стекла. Фото: Маргарита Назарычева/teleprogramma.pro

Днем 2 сентября в московском аэропорту Внуково произошло ЧП. В автобусе, который вез пассажиров к самолету, неожиданно выбило два стекла. Как рассказал корреспондент Teleprogramma.pro, находившийся на месте происшествия, никто из людей не пострадал. Вероятной причиной поломки стекла стал прибор, закрепленный в салоне автобуса. Очевидцы предположили, что он оторвался и разбил два окна с одной стороны транспортного средства.

ЧП во Внуково
Пассажиры автобуса не пострадали, но были напуганы внезапным ЧП. Фото: Маргарита Назарычева/teleprogramma.pro
ЧП во Внуково
У автобуса оказались разбиты два стекла. Фото: Маргарита Назарычева/teleprogramma.pro

Добавим, что пассажиры ехали на рейс № 801 «Москва — Братислава» авиакомпании «Победа», который должен был вылететь по расписанию в 17:15. По факту взлет произошел с небольшим опозданием — в 17:29 (согласно данным электронного табло аэропорта).

А у вас бывали подобные ЧП в аэропорту?

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автобусаэропортаэропорт ВнуковоВнуковоЧП

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ЧП во Внуково: в автобусе с пассажирами неожиданно вылетели стекла
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