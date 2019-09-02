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После развода Григорьева-Аполлонова Бердников продолжит общаться с его женой

Солист группы «Корни» напомнил порталу Teleprogramma.pro, что дружит с семьей рыжего из «Иванушек» много лет.

После развода Григорьева-Аполлонова Бердников продолжит общаться с его женой
Солист группы "Корни" Александр Бердников. Фото: globallookpress.com

Новость о разводе Андрея Григорьева-Аполлонова огорчила многочисленных поклонников и, конечно, друзей рыжего «Иванушки». Одним из тех, кто прокомментировал расставание певца с Мариной Банковой, стал солист группы «Корни» Александр Бердников.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro артист отметил, что после стольких прожитых лет и при наличии совместных детей его другу будет непросто разойтись с избранницей. Но какая-то особая поддержка окружающих Андрею вряд ли потребуется, поскольку как личность он абсолютно самодостаточен.

Александр знает, о чем говорит, ведь он очень много лет дружит с солистом «Иванушкек International» и его супругой. И именно поэтому он продолжит общаться с Машей даже после того, как пара оформит развод. Правда, с Андреем он все-таки будет поддерживать более дружеские отношения.

«Потому что с ним я больше общался. Но это не значит, что отвернусь от Маши», – рассказал Бердников.

Напомним, супруги официально подтвердили, что расстаются. Накануне об этом нашему порталу сообщил сам Григорьев-Аполлонов. А Марина опубликовала откровенный пост в Instagram, где призналась, что испытывает к экс-избраннику уважение и благодарна ему за проведенные вместе годы.

Андрей Григорьев-Аполлонов с женой Машей. Фото: globallookpress.com
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Тэги:

«Иванушки International»«Корни»Александр БердниковАндрей Григорьев-АполлоновРазводРыжий Иванушка

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После развода Григорьева-Аполлонова Бердников продолжит общаться с его женой
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