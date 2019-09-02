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Лопырева пообещала Черчесову достойную смену нынешним футболистам

Телеведущая поздравила главного тренера сборной России с днем рождения.

Лопырева пообещала Черчесову достойную смену нынешним футболистам
Виктория Лопырева гордится дружбой с Черчесовым. Фото: Komsomolskaya Pravda

2 сентября свой день рождения отмечает главный тренер сборной России по футболу, легендарный вратарь Станислав Черчесов. Ему исполнилось 56 лет. Спортивная телеведущая Виктория Лопырева, сын которой еще слишком маленький, чтобы она задумывалась о школе, посвятила свежий пост в Instagram именно ему.

Известная блондинка назвала именинника человеком, подарившим болельщикам красивую сказку даже в атмосфере тотального неверия в отечественный футбол.

«Пример выступления сборной на домашнем чемпионате мира должен вдохновлять. Ведь все помнят, как команду хейтили перед турниром. Я верила с самого начала и в команду, и в тренера и безумно счастлива, что мои ожидания совпали с реальностью», — написала Виктория.

Телеведущая призналась, позвонила тренеру как другу и поздравила его лично, пообещав при этом подготовить достойную смену российским футболистам. Красавица имела в виду своего сына Марка Лионеля, который в ее мечтах выйдет когда-нибудь на поле под началом Черчесова. Не зря же она назвала мальчика в честь любимого игрока.

А вы довольны тем, как Черчесов тренирует сборную России?

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Виктория ЛопыреваспортСтанислав Черчесовсын Виктории Лопыревойфутбол

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Лопырева пообещала Черчесову достойную смену нынешним футболистам
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