Ушел из жизни советский режиссер Борис Рычков

В фильмографии Бориса Николаевича больше 20 работ… Его первая работа «Школьница из Севастополя» вышла на экраны в далеком 65-м, последняя «О спорт, ты — мир!» в 81-м году. Режиссера не стало на 83-м году жизни. О кончине кинодеятеля сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.

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«Союз кинематографистов выражает искрение соболезнования родным и близким Бориса Николаевича! Светлая память», — говорится в сообщении.

Там же сообщается, что кинодеятеля не стало 1 сентября. О причинах смерти родственники сообщать не захотели. Хотя в последнее время в силу преклонного возраста Борис Николаевич чувствовал себя неважно.

Борис Рычков окончил ВГИК, был режиссером Центральной студии документальных фильмов, преподавал во ВГИКе и является лауреатом Государственной премии СССР.