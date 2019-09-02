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Приставы простили Анастасии Заворотнюк миллионный долг

Актриса задолжала исполнительский сбор и ей могли закрыть выезд за границу.

Приставы простили Анастасии Заворотнюк миллионный долг
Приставы "простили" Заворотнюк долг в 1,6 млн рублей ФОТО: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Судебные приставы Тропарево-Никулинского района Москвы решили не взыскивать с Анастасии Заворотнюк крупный долг и отозвали иск к актрисе. Об этом стало известно 2 сентября, а неделей ранее приставы грозили закрыть «няне Вике» выезд из России, если она не вернет исполнительский сбор.

Долг у актрисы оказался после проблем с ипотекой. Анастасия взяла в банке кредит на 44 миллиона рублей. Ипотека была оформлена в иностранной валюте, но когда курс доллара резко поменялся, звезда увязла в долгах.

Семь лет она пыталась выплатить ипотеку, судебные приставы принимали активное участие во взыскании долга. Недавно все завершилось и участок в Подмосковье теперь полностью в собственности Заворотнюк, но оказалось, что она не заплатила сбор в ФССП.

Этот факт стал поводом для обращения в суд и одновременно усугубил слухи о страшной болезни актрисы. В августе активно обсуждалось, что у Заворотнюк онкологическое заболевание и если она соберется выезжать на лечение за границу, то долг может стать препятствием – приставы потребовали наложить запрет на выезд с территории РФ, сообщает Пятый канал.

Пока сама актриса не комментирует слухи о страшном заболевании. Ясновидящая Саона уверена, что с актрисой все будет в порядке, она не страдает от онкологии, но проблемы со здоровьем у нее имеются. Виной всему ее бывший супруг, пишет сайт OA.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиПетр Чернышев

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Приставы простили Анастасии Заворотнюк миллионный долг
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