Читатели Teleprogramma.pro признали детей Пугачевой и Галкина самыми красивыми

Звездные чада растут не по дням, а по часам… И все больше похожи на своих звездных родителей. А потому за ними зачастую так интересно наблюдать.

Да и звездные мамы и папы частенько делятся фотографиями и видео своих «роднулек». Вот корреспонденты Teleprogramma.pro подобрали самые новые и любопытные фотографии детей российских знаменитостей.

А заодно и провели голосование, кто же «всех милее». Самое большое количество голосов отдали за двойняшек Максима Галкина и Аллы Пугачевой. За 5-летних Лизу и Гарри проголосовали 30% читателей нашего сайта.

Почетное второе место занял сын Анны Нетребко — 11-летний Тьяго Аруа. И, наконец, на третьем — дети певца Сергея Жукова. Правда, не без заслуги его жены, Регины Бурд. Ведь именно она выкладывает удивительно красивых сыновей и дочку в Сеть.