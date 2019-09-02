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Читатели Teleprogramma.pro признали детей Пугачевой и Галкина самыми красивыми

За 5-летних Гарри и Лизу проголосовали наибольшее количество читателей нашего портала.

Читатели Teleprogramma.pro признали детей Пугачевой и Галкина самыми красивыми
https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Звездные чада растут не по дням, а по часам… И все больше похожи на своих звездных родителей. А потому за ними зачастую так интересно наблюдать.

Да и звездные мамы и папы частенько делятся фотографиями и видео своих «роднулек». Вот корреспонденты Teleprogramma.pro подобрали самые новые и любопытные фотографии детей российских знаменитостей.

А заодно и провели голосование, кто же «всех милее». Самое большое количество голосов отдали за двойняшек Максима Галкина и Аллы Пугачевой. За 5-летних Лизу и Гарри проголосовали 30% читателей нашего сайта.

Почетное второе место занял сын Анны Нетребко — 11-летний Тьяго Аруа. И, наконец, на третьем — дети певца Сергея Жукова. Правда, не без заслуги его жены, Регины Бурд. Ведь именно она выкладывает удивительно красивых сыновей и дочку в Сеть.

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Тэги:

Алла Пугачевадвойняшки Лиза и ГарриМаксим Галкин

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Читатели Teleprogramma.pro признали детей Пугачевой и Галкина самыми красивыми
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