С актером Александром Числовым простились в Москве

Репортаж с церемонии прощания с известным актером вел спецкорреспондент портала Teleprogramma.Pro.

Траурное мероприятие прошло в доме Союза кинематографистов РФ 2 сентября. Проститься с 54-летним актером собрались коллеги и родные. Последние теплые слова Александру Владимировичу сказали в узком кругу: на церемонии было не больше 50 человек.

«Когда его обнимала, то потом еще долго чувствовала тепло по всему телу, шла и улыбалась после этого», — рассказала Сташенко на церемонии.

Также среди присутствующих узнали режиссера Романа Артемьева, актеров Сергея Апрельского и Дениса Сердюкова. Соболезнования принимали мама Валентина Александровна, а также племянники Александра — Светлана и Сергей.

Вскоре после прощания актера кремируют. Это было последним желанием самого Числова.

«Он чувствовал, что конец уже близок и попросил о кремации», — заметил близкий друг артиста Денис Сердюков.

Напомним, Александра Числова не стало 29 августа. Актер скончался в реанимации 33-й больницы Москвы. У звезды экрана диагностировали запущенную пневмонию, медики не смогли ему помочь.