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Петр Мамонов покинул больницу перед второй операцией

Знаменитый музыкант решил восстанавливаться дома после инфаркта.

Петр Мамонов покинул больницу перед второй операцией
Петр Мамонов. Фото: globallookpress.com

Создатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов ушел из больницы под расписку. Перенесший инфаркт музыкант будет восстанавливаться дома, под присмотром супруги.

Как напомнила журналистам Ольга Мамонова, спустя две недели артисту предстоит вторая операция на сердце. Он не хочет проводить в медучреждении все эти дни, поэтому принял решение покинуть клинику. Сейчас его самочувствие оставляет желать лучшего.

«Сказал, что лучше уж дома», – сообщила жена рок-музыканта.

Звезду фильма Лунгина «Остров» доставили в Первую градскую больницу имени Пирогова 24 августа. Актеру стало плохо, когда он и его супруга были в загородном доме в 140 километрах от Москвы. Избранница лично доставила артиста к медикам, которые диагностировали у него обширный инфаркт.

Спустя два дня после случившегося Мамонова прооперировали в первый раз. Хирурги, сообщал портал Teleprogramma.pro, планируют выполнить второе стентирование звездному пациенту. Операция расширит сосуд в сердце, патологически сузившийся из-за инфаркта.

Петру Мамонову предстоит вторая операция на сердце. Фото: globallookpress.com

По материалам «РИА Новости».

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больницаинфарктоперация на сердцеПетр Мамонов

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Петр Мамонов покинул больницу перед второй операцией
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