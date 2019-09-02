Близкий друг Числова рассказал о его последних словах

Актер Денис Сердюков признался корреспонденту Teleprogramma.pro о чем говорил с Александром в больнице.

На церемонии прощания с российским актером Александром Числовым теплые слова об артисте сказали поклонники и близкие друзья.

Одной из первых соболезнования родным выразила телеведущая Оксана Сташенко. Она же призналась, что Александр Владимирович был на редкость душевным и отзывчивым человеком.

А вот коллега Числова по фильму «Легенда № 17», актер Денис Сердюков рассказал, что друг не жаловался даже находясь в крайне тяжелом состоянии в последние дни.

«Такое никогда не может быть ожидаемо. Даже, если разумом понимаешь, что «Да» сам же надеешься, что что-то изменится, — эксклюзивно поделился с Teleprogramma.pro Сердюков. — Мы были у него в больнице. Он был в сознании, разговаривал. Но видно, что ему было тяжело и он заговаривался. Не жаловался. Но сказал, что ему очень тяжело дышать. И еще о том, что болит нога».

Со слов Дениса, Александр уже тогда понимал, что «конец близок».

«Он сам попросил его кремировать», — добавил Сердюков.

Напомним, звезда фильмов «Каменская 2», «На углу у Патриарших» скончался в реанимации 33-й больницы Москвы. Актеру было 54 года.