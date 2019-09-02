НОВОСТИ

Клара Новикова ответила на вопрос о сложных отношениях с внуком

По словам артистки, у них со Львом царит полное взаимопонимание и разговоры о конфликте не соответствуют действительности.

Клара Новикова ответила на вопрос о сложных отношениях с внуком
Клара Новикова опровергла слухи, что ее выгнал из квартиры внук/globallookpress.com

Артистка и юмористка Клара Новикова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала об отношениях со своим внуком Львом, которому сейчас 22 года. Ведущий отметил, что ходили слухи, будто бы мужчина выгнал родную бабушку из ее дома.

Клара Новикова. Фото
Клара Новикова прекрасно уживается с внуком/globallookpress.com

«Я просто купила квартиру рядом с институтом, где учился Лев. Приобрести жилье рядом с Серебряным бором мне посоветовала моя подруга Елена Воробей. Лева к тому времени был уже взрослым человеком. Я сказала, чтобы он переселялся ко мне жить пока не закончит вуз. После этого и пошли слухи, как будто он поселился, а меня выгнал из дома», — сказала она.

Как заметила звезда, внуку стали звонить друзья и задавать один вопрос: «Лева, ты зачем выгнал бабку из дома?» Лев рассказал эту историю звездной родственнице, и они вместе долго смеялись.

«У меня прекрасная семья. Хорошая дочь, у которой чудесный муж. Дочь Маша в совершенстве знает французский язык. Она замечательная хозяйка. Лева, кстати, уже закончил вуз, в котором учился, с красным дипломом. У нас царит полное взаимопонимание», — заявила Клара Новикова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис КорчевниковЕлена ВоробейКлара НовиковаПрограмма "Судьба человека"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Клара Новикова ответила на вопрос о сложных отношениях с внуком
Интересно?
Поделись с друзьями: