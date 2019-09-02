Клара Новикова ответила на вопрос о сложных отношениях с внуком

По словам артистки, у них со Львом царит полное взаимопонимание и разговоры о конфликте не соответствуют действительности.

Артистка и юмористка Клара Новикова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала об отношениях со своим внуком Львом, которому сейчас 22 года. Ведущий отметил, что ходили слухи, будто бы мужчина выгнал родную бабушку из ее дома.

«Я просто купила квартиру рядом с институтом, где учился Лев. Приобрести жилье рядом с Серебряным бором мне посоветовала моя подруга Елена Воробей. Лева к тому времени был уже взрослым человеком. Я сказала, чтобы он переселялся ко мне жить пока не закончит вуз. После этого и пошли слухи, как будто он поселился, а меня выгнал из дома», — сказала она.

Как заметила звезда, внуку стали звонить друзья и задавать один вопрос: «Лева, ты зачем выгнал бабку из дома?» Лев рассказал эту историю звездной родственнице, и они вместе долго смеялись.

«У меня прекрасная семья. Хорошая дочь, у которой чудесный муж. Дочь Маша в совершенстве знает французский язык. Она замечательная хозяйка. Лева, кстати, уже закончил вуз, в котором учился, с красным дипломом. У нас царит полное взаимопонимание», — заявила Клара Новикова.