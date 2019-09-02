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Виторган обратился к Лёве Би-2 в день его 47-летия

Музыкант принимает поздравления от звезд шоу-бизнеса.

Виторган обратился к Лёве Би-2 в день его 47-летия
Леве Би-2 исполнилось 47 лет. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

2 сентября известный музыкант Лёва Би-2 (он же Егор Бортник) отмечает 47-летие. Сам артист ничего не сказал по этому поводу, только выложил в Instagram свое фото с цифрой 47. В той же социальной сети рокера поздравили певица Глюкоза и актер Максим Виторган.

«Будь всегда дорогим моим счастливым другом!» — написал последний, выложив совместное фото с музыкантом.

Напомним, Левой артиста стали называть еще в детстве, когда он жил вместе с родителями в Африке. Даже мама его так зовет, не говоря уже о друзьях. В 1985 году в минской детской театральной студии он познакомился с музыкантом Александром Уманом, и затем они вместе решили собрать группу, чтобы нравиться девушкам. Коллектив несколько раз менял название, но в итоге артисты остановились на «Би-2». Сейчас их знают как Лёву Би-2 и Шуру Би-2.

Помотавшись по свету, в конце 90-ых оба музыканта приезжают в Россию и возрождают свою группу. Большой успех к коллективу приходит после участия в фильме Алексея Балабанова «Брат 2». Ныне отечественную рок-сцену уже невозможно представить без «Би-2» и их культовых песен.

Сам Лёва состоит во втором браке, у него трое сыновей. Напомним, в прошлом году к нему в квартиру ворвались грабители.

А вам нравятся песни группы «Би-2»?

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Виторган обратился к Лёве Би-2 в день его 47-летия
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