Звездные друзья не пришли проститься с Александром Числовым

Александр Числов, известный зрителям по фильмам «Каменская 2», «На углу у Патриарших 3», «Не родись красивой» скончался от пневмонии в возрасте 54 лет. Актер провел последние часы в реанимации 33-й больницы Москвы.

2 сентября в Союзе кинематографистов РФ состоялось прощание с артистом. Церемония началась вовремя. А проститься с Александром пришли близкие: мама Валентина Александровна, племянник.

Звездных друзей в зале почти не было. Среди присутствующих узнали лишь Сергея Апрельского, актеров Оксану Сташенко и Дениса Сердюкова («Легенда №17»).

Поклонников также было немного. Сказать последние слова артисту собрались не больше 20 человек.

«Лично я его видел только один раз в кафе. Я не сразу вспомнил, но узнал сразу. Подошел и попросил об автографе», — рассказал один из них.

больше по теме Числов оставил родным большие долги за квартиру В последние годы актер серьезно болел и был не в состоянии зарабатывать.

Напомним, в последнее время погибший редко выходил из дома, не посещал мероприятия и почти не снимался в кино. Поклонники до последнего не знали о его проблемах со здоровьем. Александр не любил выставлять личную жизнь напоказ и был достаточно скрытным человеком.