В Сети появился архивный ролик с 18-летней Аллой Пугачевой

В Сети поклонники 70-летней Аллы Пугачевой делятся кадрами 52-летней давности. На них – неузнаваемая 18-летняя Пугачева поет тоненьким голосом песню «Иду из кино» 1966 года.

Ролик составлен из архивных фотографий Юрия Бакунина, которые он сделал во время записи телепередачи «Будильник».

Ранее Teleprogramma.pro писала про другое архивное видео с участием Аллы Борисовны. По этим кадрам можно оценить, как Примадонна выглядела в 80-е годы. Стоит отметить, что на скромницу из 60-х она уже мало походит. На более поздних кадрах мы видим яркую сильную женщину, которая облачившись в меха и стильную шляпу, смело рассказывает о трудностях жизни. Позже певица призналась, что свой богатый наряд она одолжила специально для съемок.