Супруг Натальи Поклонской назвал причину расставания с ней

Супруг известного депутата Госдумы Натальи Поклонской, юрист Иван Соловьев заявил о расставании с женой. Он пояснил журналистам, что двум лидерам в одной семье трудно ужиться. По его словам, оба в паре и красивые, и умные, и целеустремленные, но жена по всем параметрам на шаг впереди. Семейную жизнь пары загубили прагматизм и погоня за карьерным ростом. Судя по заявлению Ивана, он не хочет мешать личную жизнь и продвижение по службе.

«Я никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях. Знаю, что в номенклатурном и финансовом планах это всегда губило меня, но зато позволяло оставаться собой», — цитирует мужчину РИА Новости.

Напомним, Соловьев и Поклонская поженились год назад в Крыму. Тогда юрист занимал должность руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в России. Сейчас он является советником председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России, полковник полиции в отставке.