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Супруг Натальи Поклонской назвал причину расставания с ней

Юрист Иван Соловьев не смог ужиться с женщиной с такими сильными лидерскими качествами.

Супруг Натальи Поклонской назвал причину расставания с ней
Поклонская и Соловьев разводятся? Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Супруг известного депутата Госдумы Натальи Поклонской, юрист Иван Соловьев заявил о расставании с женой. Он пояснил журналистам, что двум лидерам в одной семье трудно ужиться. По его словам, оба в паре и красивые, и умные, и целеустремленные, но жена по всем параметрам на шаг впереди. Семейную жизнь пары загубили прагматизм и погоня за карьерным ростом. Судя по заявлению Ивана, он не хочет мешать личную жизнь и продвижение по службе.

«Я никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях. Знаю, что в номенклатурном и финансовом планах это всегда губило меня, но зато позволяло оставаться собой», — цитирует мужчину РИА Новости.

Напомним, Соловьев и Поклонская поженились год назад в Крыму. Тогда юрист занимал должность руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в России. Сейчас он является советником председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России, полковник полиции в отставке.

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Супруг Натальи Поклонской назвал причину расставания с ней
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