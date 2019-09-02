Представитель Розенбаума не стала отрицать сообщения о его госпитализации

Портал Teleprogramma.pro связался с секретарем народного артиста, чтобы получить комментарий о состоянии его здоровья.

По данным СМИ, Александр Розенбаум находится в реанимации после проведенного хирургического вмешательства. Между тем, 21 сентября у народного артиста запланировано выступление в Санкт-Петербурге, на открытии сезона БКЗ «Октябрьский».

Портал Teleprogramma.pro связался с представителем Розенбаума, чтобы получить комментарий о состоянии его здоровья. Как сообщила секретарь исполнителя Светлана, продюсер Александра Яковлевича попросил не давать прессе никакой информации.

«Пока без комментариев. Может быть, попозже будет какая-то информация, – рассказала Светлана нашему корреспонденту.

Тем не менее, сведения о госпитализации артиста секретарь не опровергла. Неизвестно также, сможет ли Розенбаум выступить в Санкт-Петербурге.

Напомним, накануне поклонников исполнителя всерьез обеспокоило известие о том, что он находится в реанимационном отделении одной из московских больниц. Сообщалось, что ему провели операцию и он остается в тяжелом состоянии. Операция длилась не один час, но прошла успешно.