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Клара Новикова отреагировала на слухи о романах с Собчаком и Жванецким

По словам артистки, она никогда не предавала мужа Юрия Зерчанинова.

Клара Новикова отреагировала на слухи о романах с Собчаком и Жванецким
Клара Новикова опровергла слухи об изменах мужу/globallookpress.com

Артистка Клара Новикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» отреагировала на слухи о своих романах с бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком и сатириком Михаилом Жванецким. Ведущий Борис Корчевников заявил, что в разное время ходили слухи о ее любовных похождениях с этими известными мужчинами.

Клара Новикова. Фото
Новикова отреагировала на слухи о романах на стороне/globallookpress.com

«Анатолий Собчак приходил на мои концерты с женой. Он подавал мне пальто, ухаживал за мной. Но это вовсе не говорит о том, что у нас был роман. Мужчина всегда должен быть мужчиной. Я до последних дней его жизни была в него влюблена. Как в политического деятеля, как в человека. То же самое касается и Жванецкого. Я преклоняюсь перед его талантом, но это вовсе не значит, что я могла предать своего мужа и уйти к другому», — заметила звезда.

Как сказала артистка, со вторым мужем, спортивным журналистом Юрием Зерчаниновым, она была безмерно счастлива. Долгое время их не хотели расписывать в ЗАГСе. Дело в том, что на момент свадьбы она уже родила от Зерчанинова дочь. Сотрудники ЗАГСа посчитали, что они могут подать молодежи дурной пример.

«Юра настоял, чтобы я развелась с первым мужем. Дело в том, что Виктор выпивал. В такие моменты он переставал контролировать себя. Отпускал к Юре он, конечно, меня очень тяжело. Юра всегда был трогательным человеком. Незадолго до смерти в 2009 году он вдруг спросил, действительно ли я его люблю. Я ответила, что он прекрасно знает ответ на этот вопрос», — заявила Клара Новикова.

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Тэги:

Анатолий СобчакКлара НовиковаМихаил ЖванецкийПрограмма "Судьба человека"Юрий Зерчанинов

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Клара Новикова отреагировала на слухи о романах с Собчаком и Жванецким
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