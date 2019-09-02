Собчак сняла документальный фильм в память о жертвах Беслана

Ко Дню знаний светская львица и ведущая собственной Youtube-программы «Осторожно, Собчак» презентовала фильм. Лента «День незнаний» состоит из рассказов очевидцев о трагедии в Беслане в 2004-м году.

Школьников и их родителей, которых было больше тысячи человек, на протяжении двух с половиной суток удерживали в здании заминированной школы без еды и воды. В результате взрыва, после которого штурмовики начали штурм, погибли 334 человека, из которых 186 детей…

«Сегодня по всей стране дети пойдут на торжественную линейку в школу. Пятнадцать лет назад для сотен детей, учителей, родителей такая линейка закончилась тремя днями ада, — написала телеведущая, — К годовщине трагедии, которую нельзя забывать, представляю этот фильм».

Ксения также пообщалась и с экспертами, занимающимися расследованием, чтобы восстановить хронологию тех дней.

«Многие заложники остались инвалидами — им требуется постоянное дорогостоящее лечение и реабилитация, — заметила телеведущая. — Однако льгот и социальных программ для них не предусмотрено», — добавила Собчак, призывая каждого оказать пострадавшим посильную помощь.

К слову, подобные фильмы сняли и многие коллеги Ксении. Свое расследование провел и Юрий Дудь. Юрий сосредоточился на тех, кто несмотря на пережитое, научился жить дальше и в очередной раз восхитился их силой духа и волевым характером.