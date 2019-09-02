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СМИ: Александр Розенбаум перенес серьезную хирургическую операцию

Состояние народного артиста оценивается как тяжелое, но вмешательство прошло успешно.

СМИ: Александр Розенбаум перенес серьезную хирургическую операцию
Александр Розенбаум. Фото: globallookpress.com

Александра Розенбаума прооперировали в одной из больниц Москвы. Как сообщил ряд СМИ, 67-летний народный артист перенес серьезное хирургическое вмешательство и остается в палате реанимации.

Александра Яковлевича оперировали несколько часов. Медики оценивают его состояние как тяжелое, но, к счастью, операция прошла успешно.

Напомним, в начале августа не стало известного исполнителя шансона Вилли Токарева. Его смерть стала ударом для Розенбаума. Артист вспомнил о скончавшемся коллеге в Instagram и принес искренние слова соболезнования. Он отметил, что больше всего на свете Вилли любил своих слушателей, а овации поклонников были для него самой большой наградой.

В марте Александра Розенбаума постигла другая утрата. Ушел из жизни музыкант его коллектива — 69-летний пианист Юрий Капетанаки. Мужчина долго болел, и в итоге болезнь оказалась сильнее, сообщал портал Teleprogramma.pro. Юрий работал со знаменитым артистом порядка 17 лет.

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Александр Розенбаумисполнительоперацияреанимацияшансон

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СМИ: Александр Розенбаум перенес серьезную хирургическую операцию
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