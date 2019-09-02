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Саша Плющенко объяснил, почему не пошел в первый класс

Сын Рудковской поздравил первоклассников с Днем знаний в соцсети.

Саша Плющенко объяснил, почему не пошел в первый класс
Александр Плющенко. Фото: globallookpress.com

Саше Плющенко приходится много заниматься, чтобы добиться серьезных успехов в фигурном катании. У маленького спортсмена уходит очень много времени на тренировки, а вот с учебниками поклонники его пока не видели.

Недавно в Сети распространились слухи о том, что в школу сын Яны Рудковской ходить не будет, так как ему попросту некогда учиться. В начале учебного года Гном Гномыч решил ответить в Instagram на пересуды общественности.

Плющенко-младший подтвердил: в школу с другими детьми в этом году он действительно не идет. Но только потому, что ему еще не исполнилось семи лет. Пока мальчик занимается дома с репетиторами и уже вовсю готовится к школьной учебе.

«Всех первоклашек поздравляю с Днем Знаний! Я иду в школу только на следующий год, так как мне всего шесть лет. Так что просьба не выдавать желаемое за действительное», – написал Саша, чей блог в соцсети пока ведет мама.

К слову, в ходе тренировок с сыном Евгений Плющенко учит его не только спортивному, но и актерскому мастерству. Недавно Гном Гномыч опубликовал на своей страничке видео, где он старается передать зрителям эмоциональную составляющую выступления.

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Саша Плющенко объяснил, почему не пошел в первый класс
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