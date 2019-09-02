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Старший сын солиста «Дискотеки Авария» отказался от помощи отца

Артист рассказал также корреспонденту Teleprogramma.pro, что его дочь хочет стать артисткой.

Старший сын солиста «Дискотеки Авария» отказался от помощи отца
https://www.instagram.com/alexeiserov/

Солист «Дискотеки Аварии» — многодетный отец. Младшая дочь Алексея Серова, Полина, учится в школе. Более того, девочка уже сообщила папе, что хочет быть артисткой. Только вот певец намерен сначала выяснить, если ли у наследнице талант.

«Любит кочевряжиться перед камерой. Пока пусть занимается музыкой, а если дальше проявятся таланты и способности, то буду ей помогать, — рассказал звезда сцены в интервью Teleprogramma.pro. — Но, если замечу, что это «не ее», то и первым же ей об этом сообщу».

Любопытно, что при этом старший сын артиста живет и учится в Швейцарии. Парень отказался от помощи звездного отца и чтобы платить за обучение, пошел работать продавцом-консультантом в магазин. 19-летний студент надеется получить в ближайшее время стипендию на обучение.

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Тэги:

«Дискотека Авария»Алексей РыжовАлексей Серов

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Старший сын солиста «Дискотеки Авария» отказался от помощи отца
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