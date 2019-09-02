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Сергей и Тата Бондарчук воссоединились ради праздничной линейки в школе дочери

Пара, находящаяся в разводе, отправилась в школу, чтобы отвести ребенка в первый класс.

Сергей и Тата Бондарчук воссоединились ради праздничной линейки в школе дочери
Сергей и Тата Бондарчук пришли вместе на День знаний. Фото: КП/Владимир Веленгурин.

Известная модель и главред одного из журналов Светлана Бондарчук 2 сентября отправилась в школу, чтобы проводить в первый класс свою внучку Маргариту (девочке в этом году как раз исполнится 7 лет). Судя по фото, выложенном светской львицей в Instagram, первоклассница заметно нервничает. Но у нее солидная группа поддержки — вместе со Светланой на линейку отправились и родители Маргариты — Сергей и Татиана Бондарчук, а также ее младшая сестра Вера.

«Первая пошла», — подписала фото модель.

Во всей этой семейной идиллии радует еще один факт: Сергей и Тата Бондарчук пришли вместе, чтобы быть рядом с дочерьми в этот знаменательный день. Напомним, в начале этого года пара собиралась подавать документы на развод. Затем мужчину заподозрили в романе с коллегой супруги.

Напомним, сама Светлана несколько лет в разводе с мужем, известным режиссером Сергеем Бондарчуком. Правда, инсайдеры уверяют, что процесс до сих пор не оформлен официально. 50-летняя женщина окружена новыми бойфрендами и без мужского внимания точно не скучает.

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День знанийСветлана БондарчукСергей БондарчукСергей и Тата БондарчукТата БондарчукШкола

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Сергей и Тата Бондарчук воссоединились ради праздничной линейки в школе дочери
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