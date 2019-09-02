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Андрей Григорьев-Аполлонов официально подтвердил развод с женой

Музыкант с печалью в голосе прокомментировал это событие порталу Teleprogramma.pro.

Андрей Григорьев-Аполлонов официально подтвердил развод с женой
Григорьев-Аполлонов подтвердил развод с женой/globallookpress.com

Бессменный лидер и солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов подтвердил, что разводится со своей супругой Мариной Банковой. «Да, мы разводимся», — сказал музыкант, не скрывая грусти. Однако от каких-то более подробных комментариев на этот счет он воздержался.

Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото
Григорьев-Аполлонов разводится с женой/globallookpress.com

Напомним, что дело о разводе Андрея Григорьева-Аполлонова и Марины Банковой рассматривает Пресненский суд столицы. Первое заседание состоялось в середине августа. Уже 10 сентября Григорьев-Аполлонов и Банкова официально расстанутся.

Между тем еще совсем недавно солист «Иванушек» в беседах с журналистами говорил, что они лишь временно расстались с Банковой. Якобы им просто потребовалось время, чтобы пожить раздельно и навести порядок в голове. Музыкант уверял, что ни о каком разводе не может быть и речи.

Впрочем, вскоре в соцсетях стали появляться фотографии Марины Банковой в обществе баскетболиста команды «Химки» Андрея Зубкова. Пара, к примеру, вместе отправилась на отдых в США. После этого скрывать разлад в семье стало бесполезно. Отметим, что Банкова на шесть лет старше Зубкова. Что касается Григорьева-Аполлонова, то от брака с девушкой у него двое детей. Сейчас они живут, как с мамой, так и с папой.

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Андрей Григорьев-АполлоновАндрей Зубковгруппа "Иванушки"Марина Банкова

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Андрей Григорьев-Аполлонов официально подтвердил развод с женой
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