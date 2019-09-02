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Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова назвала 1 сентября стрессом для мам

Екатерина Волкова рассказала корреспонденту Teleprogramma.pro, как провожала дочь Лизу во второй класс.

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова назвала 1 сентября стрессом для мам
https://www.instagram.com/volkovihome/

2 сентября для всех родителей школьников началось с покупки цветов. Не стали исключением и звезды. Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова проводила дочь Лизу во второй класс.

Только вот эйфории от школьной линейки она не испытала, а назвала 1 сентября стрессом для всех родителей.

«Школа — это здорово для детей, а для мама и пап — очередной стресс, — заметила Екатерина в интервью Teleprogramma.pro. — Накануне родительский чат «гремел». Мы обсуждали, что нужно купить, какие тетради, линейки, блокноты. А потом еще до часу ночи пытались записаться на кружки. Был какой-то глюк системы и мы не могли попасть в те же группы, что посещали в прошлом году».

При этом, сама Лиза, напротив, проснулась в день линейки в 6 утра и стала примерять школьную форму.

«Как и все девочки, смотрела, что к чему подходит, а что лучше заменить. И сама ведь встала по будильнику, даже будить ее не пришлось, — продолжила Волкова. — А, когда уже подошли к школе, то она меня начала прогонять и говорить: «Мам, но ты уже иди-иди», а мне так хотелось с ней еще рядом побыть и хоть одним глазком тоже посмотреть. Но в школу нас, конечно, никого не пустили и Лиза помахала ручкой и ушла. Думаю, в обед вернется домой и скажет: «Лучше бы каникулы еще подольше продолжились».

Отец девочки — архитектор Андрей Карпов, известный по участию в программе «Танцы со звездами». Вместе с Екатериной они уже девять лет.

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«Воронины»1 сентябряЕкатерина Волкова

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Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова назвала 1 сентября стрессом для мам
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