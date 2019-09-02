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Младший сын Барановской и Аршавина пошел в первый класс

Звездная мама поздравила Арсения с началом учебы.

Младший сын Барановской и Аршавина пошел в первый класс
Барановская отправила младшего сына в первый класс/globallookpress.com

Телеведущая Юлия Барановская в Instagram поздравила своего младшего сына Арсения с началом учебы в школе. Ребенок пошел в первый класс. «Вот и третий пошел –первый раз в первый класс. Наш Арсений – первоклассник. Мы от всей души поздравляем всех с первым учебным днем», — сообщила довольная мамочка.

Напомним, что Арсений родился у Юлии Барановской в 2012 году от известного футболиста, экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина. В августе 2019 года мальчику исполнилось семь лет.

Барановская и Аршавин расстались в 2013 году. Причем, как отмечала телеведущая, в последние годы совместной жизни футболист наплевательски относился к матери своих детей. После расставания спортсмен женился на журналистке Алисе Казьминой, которая родила ему дочь Есению. Но и эти отношения распались. Всему виной стали многочисленные измены игрока.

После того, как Аршавин закончил карьеру профессионального футболиста он вернулся в Россию. Сейчас он активно общается со своими детьми от Юлии Барановской. С бывшей гражданской женой он наладил отношения. Одно время ходили слухи, что Барановская и Аршавин снова живут вместе. Правда, сама телеведущая заявила, что с футболистом их связывают теперь только дети.

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Алиса КазьминаАндрей АршавинАрсений АршавинЕсения АршавинаЮлия Барановская

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Младший сын Барановской и Аршавина пошел в первый класс
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