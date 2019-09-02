Леонид Агутин музыкально поздравил школьников с началом учебного года

Поздравить первоклассников с первым днем учебы можно по-разному. Леонид Агутин сделал это в соответствии со своим певческим статусом.

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Находясь на гастролях в Нижневартовске, он не забыл про школьный праздник. И прямо в гостиничном номере записал музыкальное видеопоздравление, исполнив задорную песню Константина Ибряева и Юрия Чичкова «Наташка-первоклашка». Ролик артист выложил в свой Instagram.

Первый учебный день артист назвал светлым и радостным. Ретро-песенку он посвятил ученикам и педагогам, пожелав им счастья.

Напомним, ранее мы писали, что артист работает над испаноязычным альбомом. Несколько песен в нем также будут на английском языке.