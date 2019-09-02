НОВОСТИ

Светлана Немоляева: «Мы с сыном редко снимаемся вместе»

Народная артистка рассказала Teleprogramma.pro о работе с Александром Лазаревым-младшим в сериале «Дипломат».

Светлана Немоляева: «Мы с сыном редко снимаемся вместе»
Лариса Кудрявцева/КП

В новом комедийном сериале Первого канала «Дипломат» 82-летняя актриса сыграла вместе с сыном и внучкой Полиной. Народная артистка уверяет, что это был «необычный опыт». Ведь работать на одной площадке с Лазаревым-младшим ей удается нечасто.

По сюжету герой Лазарева, Петр Лучников работает дипломатом российского МИДа. Только вот связи, которые он налаживает, мало связаны с российской дипломатией. Будучи женатым человеком, он оказывает внимание бывшей, а также завел огромное количество любовниц за рубежом. Этот талант у него в маму, которая тоже не прочь «пострелять глазками».

сериал «Дипломат», 2019
сериал «Дипломат», 2019

«Мне было невероятно приятно, что мой сын и по сюжету тоже был моим сыном, — рассказала Немоляева в интервью Teleprogramma.pro. — Мы редко снимаемся вместе, но это всегда большая радость».

Снялась в эпизоде и внучка Светланы Владимировны — Полина Лазарева. А съемки проходили в Москве и Мурманской области.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дипломат»Александр Лазарев-младшийСветлана Немоляева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Светлана Немоляева: «Мы с сыном редко снимаемся вместе»
Интересно?
Поделись с друзьями: