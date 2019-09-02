Светлана Немоляева: «Мы с сыном редко снимаемся вместе»

В новом комедийном сериале Первого канала «Дипломат» 82-летняя актриса сыграла вместе с сыном и внучкой Полиной. Народная артистка уверяет, что это был «необычный опыт». Ведь работать на одной площадке с Лазаревым-младшим ей удается нечасто.

По сюжету герой Лазарева, Петр Лучников работает дипломатом российского МИДа. Только вот связи, которые он налаживает, мало связаны с российской дипломатией. Будучи женатым человеком, он оказывает внимание бывшей, а также завел огромное количество любовниц за рубежом. Этот талант у него в маму, которая тоже не прочь «пострелять глазками».

«Мне было невероятно приятно, что мой сын и по сюжету тоже был моим сыном, — рассказала Немоляева в интервью Teleprogramma.pro. — Мы редко снимаемся вместе, но это всегда большая радость».

Снялась в эпизоде и внучка Светланы Владимировны — Полина Лазарева. А съемки проходили в Москве и Мурманской области.