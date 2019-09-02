Орбакайте перевела дочь из американской школы в российскую

Певица и актриса Кристина Орбакайте сменила школу для своей семилетней дочери Клавдии. Если в прошлом году девочка посещала американское образовательное учреждение, то в этом году пошла в российскую школу. По слухам, Орбакайте очень тяжело переносила расставание с дочерью. Как известно, большое количество времени актриса живет и трудится в России. В этом году Клавдия Земцова пошла во второй класс.

Ранее Кристина Орбакайте в соцсетях показывала, в какой форме ее дочь Клавдия пойдет в школу. Для девочки она приобрела форму бюджетного бренда, что пришлось по душе подписчикам. Семилетняя внучка Примадонны в первый учебный день выглядела очень скромно. Никаких бантов и ярких аксессуаров, сообщает портал «7 дней».

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Напомним, что Клавдия родилась у Орбакайте от отношений с бизнесменом Михаилом Земцовым. Ранее звезда жила в гражданских браках с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим и бизнесменом Русланом Байсаровым. От каждого из мужчин она родила по сыну. При этом замуж за них она так и не вышла.

Добавим, что через год в школу должны пойти родные брат и сестра Кристины Орбакайте — Лиза и Гарри Галкины. Совсем скоро им исполнится шесть лет. Сейчас ребята активно учат французский язык, а также посещают различные спортивные секции и творческие кружки.