Пугачева и Галкин показали родительскую заботу за дочкой Лизой

На фанатской страничке в Instagram Примадонны отечественной эстрады певицы Аллы Пугачевой появилось очень милое архивное видео, которое было сделано в 2013 году. Именно тогда на свет у звезды и ее мужа телеведущего Максима Галкина появилась дочь Лиза и ее родной братик Гарри.

На кадрах записи можно увидеть, как звезды очень трогательно ухаживают за своей дочкой. Алла Пугачева, к примеру, кормит ребенка из бутылочки молочком. При этом ее муж в какой-то момент также берет ребенка на ручки и заботится о девочке. Телеведущий гладит малышку Лизу по головке. Добавим, что видео сопровождено композицией Михаила Боярского «Спасибо за дочь».

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Сейчас Гарри и Лизе Галкиным уже по пять лет. Через несколько месяцев у них будет очередной день рождения. Вместе с родными нынешнее лето дети знаменитостей провели в Латвии. Они отдыхали в Дзинтари, престижном районе Юрмалы.

Дети Галкина и Пугачевой, надо признать, умны не по годам. Они посещают творческие кружки и спортивные секции, учат французский язык, в котором уже добились некоторых успехов. Скорее всего, в школу они пойдут через год, когда им будет по шесть лет.