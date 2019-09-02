Солнцев в пустом самолете отправился в США, где бушует ураган «Дориан»

Экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram рассказал, что отправился в США, где в эти дни бушует ураган «Дориан». При этом в Америку шоумен отправился вместе со своей мамой в пустом самолете. Люди просто не захотели рисковать и лететь в самый эпицентр бушующего урагана.

«Все рейсы на Майами, штат Флорида, тотально отменены, ураган «Дориан» бушует. Единственный не отменённый рейс обнаружился в Лондоне. В общем, мы с мамой здесь. Летим. Самолёт пустой. Люди боятся, и я их понимаю. Как говорит капитан: «Летим в самое сердце бури». Народ, если че, не поминайте лихом», — заявил Рустам Солнцев.

Отметим, что ураган «Дориан» сформировался несколько дней назад в Атлантическом океане. Сейчас он достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира–Симпсона. Максимальная скорость урагана достигает 66,6 м/с. Как прогнозируют специалисты, которые в эти дни внимательно следят за передвижением урагана, побережья Флориды он достигнет вечером 2 сентября.

Президент США Дональд Трамп несколько дней назад ввел чрезвычайное положение в штате Флорида. Сейчас ураган бушует в районе Багамских островов. В соцсетях активно распространяется видео, на кадрах которого можно увидеть «Дориан». Добавим, что сильнейшие ураганы достаточно часто атакуют США. Ущерб каждый раз оценивается в сотни миллионов долларов.