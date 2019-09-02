Лиза Галкина спела с мамой песенку о любви и свадьбе

На одной из фанатских страничек в Instagram певицы Аллы Пугачевой появилась архивная видеозапись, на которой яркая исполнительница вместе со своей пятилетней дочерью Лизой Галкиной исполняет на рояле забавную песенку. Около звезды микрофон. Лиза Галкина очень трогательно прижимается на записи к маме.

Судя по всему, в подвальное помещение в замке, где живет звезда со своей семьей, спустился супруг Максим Галкин. После этого Примадонна начинает на ходу импровизировать: «Вот и папа пришел. Нас в подвале нашел. А нам нужно напеть, нашу песенку спеть. До чего хорошо. Мне с тобою, Лизок. Мне еще станцевать, ну хотя бы разок. Ничего мы станцуем. Обязательно станцуем. И друг друга на свадьбе поцелуем».

После этого петь начинает уже Лиза Галкина: «Я пою хорошо. Чу-чу-чу. Хорошо пою», — заявляет девочка, у которой, надо признать, прекрасный голос. Не исключено, что Лиза Галкина в будущем пойдет по стопам своей звездной родительницы. Все шансы стать известной певицей у нее, безусловно, есть.

Напомним, что нынешнее лето семья Максима Галкина проводила в Дзинтари. Это престижный район латвийской Юрмалы. В ближайшее время телеведущий и его родные должны вернуться в столицу.