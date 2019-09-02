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Лазарев поделился трогательным снимком сына с котом

Некоторые подписчики посчитали, что на певца похож не только сын, но и животное.

Лазарев поделился трогательным снимком сына с котом
СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Трогательное и очень нежное отношение певца Сергея Лазарева к своему сыну известно всем его поклонникам. Певец не раз делился в Instagram милыми снимками с пятилетним Никитой, который, как выяснилось недавно, мечтает стать певцом. Очередная публикация в Сети из этой же серии.

В сторис Сергея появилась фотография, на которой Никита снят вместе со своим рыжим котом. Мальчик почти прикрывает мордочкой усатого-полосатого свое лицо, так что зрителям видны только глаза ребенка. Некоторые подписчики посетили, что не только Никита похож на своего звездного папу, но и кот тоже.

Сын Сергея Лазарева с котом. Фото
Сын Сергея Лазарева. Фото: @lazarevsergey

Напомним, недавно Лазарев заявил, что не собирается составлять протекцию своей 15-летней племяннице Алине, которая была участницей коллектива «Непоседы». Сейчас она увлеклась радио и, возможно, свяжет свою жизнь с этими СМИ. В любом случае, как утверждает певец, ему никто не помогал и нужно всегда рассчитывать на свои силы.

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детский снимокзабавный снимокСергей ЛазаревСергей Лазарев последние новостисын Никита

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Лазарев поделился трогательным снимком сына с котом
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