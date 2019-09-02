Голливудский актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП

Западные СМИ пишут о трагедии, разыгравшейся с голливудской звездой Кевином Хартом. Вечером в воскресенье 1 сентября актер попал в ДТП. Автомобиль, в котором ехал Харт, съехав с дороги, упал в кювет. Авария произошла на шоссе Малхоланд в районе Малибу в Калифорнии.

Как отмечает издание TMZ, ссылаясь на представителей местной полиции, автомобиль врезался в деревянные ограждения, установленные вдоль обочины. За рулем в момент дорожно-транспортного происшествия был не Кевин Харт. Кроме артиста в машине были еще один человек.

больше по теме Кевин Харт сыграет главную роль в фильме по мотивам игры «Монополия» Дата официального релиза картины пока не сообщается.

Наибольшие телесные повреждения получил водитель и актер, которого госпитализировали с травмой спины. Женщина-пассажир в госпитализации не нуждается. По информации полиции, согласно предварительным данным, водитель был трезв.

Напомним, 25 августа в результате ДТП умер режиссер Игорь Хомский.