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Голливудский актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП

Артиста госпитализировали с травмой спины.

Голливудский актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП
Кевин Харт. Фото: globallookpress.com

Западные СМИ пишут о трагедии, разыгравшейся с голливудской звездой Кевином Хартом. Вечером в воскресенье 1 сентября актер попал в ДТП. Автомобиль, в котором ехал Харт, съехав с дороги, упал в кювет. Авария произошла на шоссе Малхоланд в районе Малибу в Калифорнии.

Как отмечает издание TMZ, ссылаясь на представителей местной полиции, автомобиль врезался в деревянные ограждения, установленные вдоль обочины. За рулем в момент дорожно-транспортного происшествия был не Кевин Харт. Кроме артиста в машине были еще один человек.

Наибольшие телесные повреждения получил водитель и актер, которого госпитализировали с травмой спины. Женщина-пассажир в госпитализации не нуждается. По информации полиции, согласно предварительным данным, водитель был трезв.

Напомним, 25 августа в результате ДТП умер режиссер Игорь Хомский.

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Голливудский актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП
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