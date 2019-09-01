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Возлюбленная Тимати сообщила, в какой стране планирует родить ребенка

Девушка заявила, что другой вариант она даже не рассматривала.

Возлюбленная Тимати сообщила, в какой стране планирует родить ребенка
Анастасия Решетова. Фото: Инстаграм

Нынешняя возлюбленная Тимати Анастасия Решетова вернулась из Доминиканской республики в Москву. Девушка сообщила поклонникам в Инстаграме, что в ближайшее время никуда ездить не планирует, так как до родов осталось совсем ничего.

«Мне повезло, что улетать надо было именно на той самой неделе, после которой уже никакой врач не отпустит в полет. Как я и говорила, роды будут в России, другой вариант даже не рассматривался», — написала девушка в своем аккаунте.

Также Решетова рассказала, как перенесла дальний перелет в российскую столицу. Анастасию, по ее словам, укачивало, а также у нее болела спина.

«Девочки, вам на будущее советую всегда в ручной клади при себе иметь все медикаменты, которые необходимо принять в случае неприятных последствий», — отметила Решетова.

Решетова не раз говорила своим подписчикам, что родить она должна либо в конце сентября, либо в начале октября. Для Тимати этот ребенок станет вторым. Певец, напомним, уже воспитывает дочь Алису, рожденную от модели Алены Шишковой.

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Алена ШишковаАнастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьТимати

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Возлюбленная Тимати сообщила, в какой стране планирует родить ребенка
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