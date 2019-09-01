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Елена Николаева впервые поведала о романе с экс-мужем Волочковой

По признанию журналистки, после встречи с Игорем Вдовиным приоритеты в ее жизни поменялись.

Елена Николаева впервые поведала о романе с экс-мужем Волочковой
Елена Николаева Фото: globallookpress.com

В середине лета ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева появилась на публике в компании 13-летней дочери балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина Ариадны. Спустя несколько недель журналистка решила рассказать о своих романтических отношениях с предпринимателем.

Первая искорка проскочила на деловом форуме, где Игорь и Елена познакомились. Тогда она и не знала, что столкнулась с экс-супругом известной балерины, а бизнесмен не представлял, что встретил звезду федерального телеканала.

Спустя несколько месяцев они встретились. По словам телеведущей, Вдовин «захватывал ее красиво». Но девушке понадобилось время, чтобы обдумать все происходящее. До встречи с Вдовиным у Николаевой в приоритете была работа. Но с появлением любимого мужчины ее жизнь изменилась.

«Это первый мужчина, решениям и словам которого я оказалась готова подчиниться», — отметила ведущая «России 1».

По словам журналистки, она стала реже ездить в командировки и больше времени проводить дома. Ей некомфортно просыпаться без возлюбленного. Изменился и ее стиль. Раньше Елена выбирала деловые и строгие наряды, теперь отдает предпочтение более женственным, пишет портал Wday.ru.

Тепло журналистка отзывается и о дочери Вдовина. По словом Николаевой, девочка нередко проводит с ними время.

«Я восхищаюсь ею, испытываю к ней нежность и тепло. Мы все вместе ходим в кино, театр, на концерты», — добавила телеведущая.

В заключении Елена отметила, что не скрывает свои отношения, но и не выставляет их напоказ. Она готова рассказать о личной жизни прессе, однако искать повода для этого сама не станет.

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Тэги:

«Россия 1»Анастасия ВолочковаЕлена НиколаеваИгорь Вдовин

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Елена Николаева впервые поведала о романе с экс-мужем Волочковой
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