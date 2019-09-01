«Сражаемся за воду и консервы»: семья Джигана застряла на острове

Музыкант и его жена не могут покинуть место отдыха из-за урагана «Дориан».

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала, как обстоят дела с продуктами на острове в американском штате Флорида, где пара с тремя дочерьми застряла из-за урагана «Дориан». Артист и его семья уже три дня не могут покинуть место своего отдыха из-за прекращения движения парома.

Неизвестно, сколько времени русским туристам придется находиться на острове, поэтому Оксана пошла в местный магазин, чтобы закупиться консервами и водой. Там она сняла в «сториз» практически пустые полки. По словам модели, найти хлеб, растворимую лапшу и воду очень трудно, но она справилась и сделала солидный запас продуктов. Проехавшись по улицам города, Самойлова отметила, что он практически вымер — все сидят по домам и ждут непогоду.

«Наш отдых больше похож на операцию по спасению. Мы уже три дня сражаемся в магазинах за воду, консервы и «дошираки». Тут, видимо, все очень серьезно готовятся к таким мероприятиям», — написала мать троих детей в Instagram.

Оксана отметила, что самого урагана еще не было — он только ожидается. Может быть, стихия обойдет их остров стороной, но эмоционально семья рэпера готовится увидеть летающие пальмы.

А вы бы испугались, если ураган застал вас в отпуске?