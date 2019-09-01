Воеводина пообещала раскрыть правду о разводе с королем Малайзии

После того, как появились сообщения о разводе Оксаны Воеводиной с экс-королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом, девушка долго хранила молчание и даже намекала в Instagram, что в отношениях с супругом у нее все хорошо. Но в итоге известие о расставании пары подтвердилось.

Пока о причинах случившегося широкой публике ничего не известно. Однако накануне российская королева красоты заявила в своем блоге, что хочет рассказать всю правду о разрыве с султаном Келантана. По словам Оксаны, ее очень часто спрашивают о том, что произошло на самом деле. Раньше она не была готова раскрыть подробности расставания с бывшим монархом, но теперь, хочет сделать это, чтобы «почувствовать облегчение».

«Может быть, если я скажу вам правду, я буду чувствовать себя лучше… Но я просто не хочу никого обидеть – это будет больно», – пишет Воеводина в соцсети.

Напомним, в браке с Мухаммадом V россиянка прожила около года. Чтобы выйти замуж за 49-летнего монарха, Оксана приняла ислам и сменила имя, став Риханой. С тех пор, как у пары родился сын Леон, модель вместе с малышом большую часть времени проводит в Барвихе, а все ее расходы оплачивает экс-супруг.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, может случиться так, что бывший муж оставит молодую маму без алиментов или вовсе заберет ребенка, чтобы отдать на воспитание своей родне.