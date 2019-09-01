Россияне вошли в пятерку лучших на этапе ELMS в Сильверстоуне

В первые осенние выходные на автодроме Сильверстоун, что находится неподалеку от Лондона, прошла четырехчасовая гонка Европейской серии Ле-Ман (ELMS). Для ее участников это уже четвёртый этап в сезоне.

Лидером гонки стал экипаж Idec Sport (№28). Для французского коллектива этот успех — дебютный в чемпионате. По признанию одного из пилотов Рохаса Мемо, результаты соревнований вовсе не стали для него сюрпризом.

«Мы боролись за первое место на подиуме с прошлого года, так что результат должен был прийти», — отметил представитель команды-победителя.

Второй результат продемонстрировал автомобиль G-Drive Racing. Среди членов его экипажа был россиянин Роман Русинов. «Бронза» досталась французской команде Graff.

Пятам стал наш соотечественник Константин Терещенко на болиде (№24) команды Панис – Бартез. Большую часть заезда экипаж Терещенко шел вторым, но из-за аварии не смог в итоге взять приз. Следующий этап ELMS состоится уже 22 сентября в Бельгии.

Отметим, претензии у судей могут быть к финишировавшему третьим экипажу Graff. Есть вероятность, что пилотов обвинят в нарушении правил рестарта. Поэтому экипаж Терещенко может подняться на четвертую позицию.